Il Sassuolo si rinforza in vista dell'esordio col Napoli: chiuso colpo dal Como

Giornata di volti nuovi in casa Sassuolo, che sarà il primo avversario del Napoli in campionato. Dopo una lunga trattativa con il Como, il club neroverde è pronto ad accogliere Assan Fadera, esterno offensivo classe 2002. Come riportato da Sky Sport, il giovane gambiano sta sostenendo in queste ore le visite mediche di rito, ultimo step prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

L’intesa tra le due società prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il Como, tuttavia, ha inserito una contro-opzione per mantenere un certo margine di controllo sul futuro del giocatore.