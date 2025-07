Juventus, Douglas Luiz arriva in ritiro con 4 giorni di ritardo: le ultime sul caso

vedi letture

Douglas Luiz è arrivato alla Continassa. Con quattro giorni di ritardo rispetto alla convocazione ricevuta il centrocampista si è presentato all'interno del centro sportivo per iniziare la sua stagione con la Juventus. Da capire adesso quella che sarà la reazione di Igor Tudor e della dirigenza, visto che il primo giorno il brasiliano non si è fatto trovare e ha risposto attraverso il suo entourage soltanto nella giornata di venerdì, comunicando che sarebbe arrivato al raduno oggi.

Il mercato di Douglas Luiz.

Difficile se non impossibile che il giocatore resti alla Juve nella prossima stagione, ma il fatto che non si sia fatto trovare il primo giorno di raduno complica e non poco i piani della dirigenza bianconera, visto che dovrà fare i conti con i club che presenteranno offerte sicuramente più basse rispetto a quelle che avrebbero fatto se non ci fosse stato questo comportamento da parte del centrocampista arrivato un anno fa dall'Aston Villa.