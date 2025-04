Il turnover per ora non paga: Milan avanti 1-0 sull'Inter al 45'

vedi letture

Il Milan vince il primo tempo del derby contro l'Inter grazie a un gol di Jovic, che sfrutta l’unica vera occasione costruita dai rossoneri. L’azione nasce da centrocampo, prosegue con un cross di Jimenez e si chiude con lo stacco vincente del serbo. L’Inter, pur dominando nel possesso palla e producendo diverse azioni, non riesce a segnare. Il Milan, forte anche dell’1-1 dell’andata, al momento vede la finale di Coppa Italia avvicinarsi. Conceicao ha la meglio finora su Inzaghi nei derby stagionali.

L’Inter ci prova con Dimarco, Darmian e Mkhitaryan, ma senza fortuna né precisione sotto porta. Barella è il più ispirato dei nerazzurri, mentre Lautaro e Taremi faticano a lasciare il segno. Una traversa colpita da Dimarco rappresenta l’occasione più pericolosa per l’Inter. Il Milan si chiude bene e sfrutta l’errore dell’avversario per colpire. Resta ancora un tempo per rimescolare le carte e cambiare il destino della sfida.