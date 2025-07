Ultim'ora Incredibile Genoa: era tutto fatto per Vardy, poi è saltato per un motivo

Jamie Vardy, campione di Premier League nel Leicester di Claudio Ranieri e nazionale inglese, era stato davvero vicino a sbarcare in Serie A. Lo rivela Repubblica, il Genoa aveva raggiunto un accordo sull'ingaggio con il calciatore svincolato, che era affascinato dall’idea di provare un’esperienza all’estero per la prima volta in carriera.

Alla fine però è saltato tutto ma non un problema economico, infatti lo stipendio sarebbe stato coperto in gran parte da sponsor privati, come accadde in passato nel tentativo per De Gea. È stato l'allenatore rossoblu Patrick Vieira a bloccare l'operazione: secondo il tecnico francese, Vardy non sarebbe adatto al progetto tattico in costruzione. Dunque nulla di fatto, di certo l'arrivo di Jamie Vardy in Serie A avrebbe fatto sognare i tifosi del Genoa e degli appassionati di questo sport.