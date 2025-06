Ultim'ora Inter ad oggi senza sostituto, Sky: Como convinto di tenere Fabregas, due alternative

L’Inter si sta muovendo per il dopo-Inzaghi, avviando i primi contatti con Cesc Fabregas come possibile nuovo allenatore. L’ex centrocampista, attualmente legato al Como, aveva già rifiutato Roma e Bayer Leverkusen per restare fedele al progetto lariano, ma l’interesse dell’Inter lo sta facendo riflettere. La dirigenza nerazzurra vuole capire se ci sono margini per un accordo. Lo spagnolo ha fatto le sue richieste chiedendo una rivoluzione della squadra a sua immagine a somiglianza. Per lasciare l’isola felice Como Fabregas vuole delle garanzie.

Fabregas non ha ancora dato una risposta definitiva, ma è affascinato dalla prospettiva di guidare un grande club. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, anche se il Como è convinto che l'ex Arsenal e Barcellona resterà. Se lo spagnolo dovesse declinare, l’Inter ha già pronte le alternative: Cristian Chivu e Patrick Vieira, entrambi due ex calciatori nerazzurri. A riferirlo nel corso di 'Calciomercato l'Orignale' è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.