Ufficiale Inter ancora senza allenatore, ma arriva Sucic: l'annuncio del club

vedi letture

L'Inter non ha ancora scelto il nome del nuovo allenatore dopo l'addio di Inzaghi e il no di Fabregas, ma intanto ufficializza l'arrivo di Petar Sucic. Il centrocampista croato classe 2003 arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria.

Intanto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta all’uscita dal funerale dell’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini ha parlato anche del momento che sta vivendo la società dopo l’addio di Simone Inzaghi rivolgendo un messaggio ai tifosi. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: “Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”.