Inter, Asllani: "Siamo rammaricati, ci è saltato lo Scudetto per un punto..."

vedi letture

Il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani ha parlato a Inter TV dopo Inter-Como: "Abbiamo preparato la partita bene perché sapevamo che dovevamo venire qui, fare una bella partita per vincere e sperare di là. Sicuramente c'è del rammarico però adesso abbiamo la partita più importante della stagione. Dobbiamo preparla bene e andare là per vincerla".

Questa delusione di stasera può essere trasformata in energia per la Champions?

"Si deve trasformare in energia. È la coppa più importante di tutte, quindi dobbiamo andare là a pensare di non essere tristi come stasera, uscire da là per essere felici".

Come descrivete il vostro cammino in questa stagione?

"Io penso sia positivo. Ci è saltato per un punto il campionato e c'è del rammarico. In Coppa Italia siamo usciti in semifinale, potevamo fare sicuramente di più e adesso abbiamo questa coppa e dobbiamo portarla a Milano".

Vi hanno detto qualcosa i tifosi?

"No, non lo so perché c'era casino ma sicuramente li ringraziamo perché hanno capito il momento. Hanno capito che dovevano stare vicino alla squadra e quindi siamo contenti di avere dei tifosi del genere".