Ufficiale Inter-Bologna, le formazioni: tornano Thuram e Castro, Frattesi ancora out

Inter e Bologna scendono in campo nel recupero dell’ultima giornata del girone di ritorno, rinviata per la partecipazione dei nerazzurri alla Supercoppa italiana. I padroni di casa con una vittoria si porterebbero a meno uno dal Napoli capolista, con una gara da recuperare contro la Fiorentina, mantenendo quindi un passo virtualmente da sorpasso sugli azzurri di Conte. Gli ospiti, a loro volta chiamati al recupero del match col Milan, cercano l’aggancio proprio ai rossoneri in settima posizione, a -1 dalla Fiorentina sesta e a -5 punti dal quarto posto attualmente occupato dalla Lazio e valevole per l’accesso alla prossima Champions League. Fischio d’inizio allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle 20,45 affidato al signor Luca Pairetto di Nichelino: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera due cambi rispetto alla formazione schierata a Venezia: Thuram torna titolare con Lautaro in attacco, Dimarco si riappropria della corsia mancina. Darmian preferito a Pavard, in panchina si rivede Frattesi.

Vincenzo Italiano sceglie Casale per affiancare Beukema al posto dello squalificato Lucumi. Castro torna titolare alla guida dell’attacco rossoblù.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.