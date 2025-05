Inter, De Vrij ammette: "Lo scudetto non lo abbiamo meritato, si poteva fare di più"

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta per 2-0 sul Como sbloccata dal suo quarto gol in campionato: "Abbiamo fatto il nostro, sapevamo che dipendevamo dagli altri. Più di questo oggi non potevamo fare, ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e prepararci per la finale".

Meritavate lo scudetto?

"Non lo abbiamo meritato, perché se dopo 38 partite non siamo primi lo merita chi è primo ora però c'è la sensazione che potevamo fare di più in campionato".

Che messaggio mandi?

"C'è tantissima voglia di fare una grandissima finale la prossima settimana, abbiamo lavorato tantissimo quest'anno e fatto benissimo in Champions. Faremo di tutto per finire al meglio".