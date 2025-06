Inter, è fatta per Chivu: incontro in corso, firmerà un biennale

Ora è fatta davvero: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo l'addio di Inzaghi e il no del Como per Fabregas, la società nerazzurra ha scelto l'eroe del Triplete - che aveva allenato il Parma al tramonto dell'ultima stagione per 13 partite - per ripartire da un nuovo progetto tecnico. Pronto contratto biennale per lui. Firme in arrivo. Incontro in corso con tutti i dirigenti. Presto l'ufficialità.

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, oltre a Chivu, al presidente Marotta e al direttore sportivo Ausilio, nella sede del club è presente anche Angelo Capellini, storico legale dell'Inter, "l'uomo dei contratti" che non manca mai quando c'è da stipulare un nuovo accordo in casa nerazzurra. Indizio ulteriore sul fatto che la chiusura è ormai imminente.