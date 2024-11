Inter in ansia per Calhanoglu: si temono una ricaduta e un altro stop

La ricaduta di Hakan Calhanoglu non ci voleva proprio. L'Inter era riuscita a recuperare il centrocampista turco dopo aver accusato l'elongazione all'adduttore della coscia sinistra che lo ha tenuto fuori causa tre partite, per poi tornare col contagocce col Venezia e a fare la differenza dal primo minuto con l'Arsenal. Ma ora, a causa dell'impegno di ieri sera della Turchia con il Galles in UEFA Nations League, il giocatore ha alzato bandiera bianca all'intervallo, senza più fare ritorno in campo per una riacutizzazione del problema già avuto.

Stessa zona, sensazione di formicolio e timori reali di un problema serio. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo staff medico dell'Inter è in stretto contatto con la Nazionale di Montella, perché proprio in ritiro oggi Calhanoglu effettuerà gli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio rimediato. Ovviamente, si legge sulla Rosea, la preoccupazione dei nerazzurri è alle stelle.