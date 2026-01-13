Ufficiale

Inter, infortunio per Calhanoglu: la nota del club nerazzurro

Inter, infortunio per Calhanoglu: la nota del club nerazzurro
di Fabio Tarantino

Infortunio per Hakan Calhanoglu. Ecco la nota dell'Inter: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".