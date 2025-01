Inter, Inzaghi recrimina: “Problemi con infortuni e calendario. L’arbitro ha sbagliato…”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro il Bologna: "Complimenti a loro, sono un avversario difficile. La squadra ha fatto una buona gara, ha lottato e creato tante occasioni. Abbiamo concesso il giusto, sul secondo gol dovevamo posizionarci meglio. La squadra è sempre stata in partita, c'è rammarico per non aver preso i tre punti ma dobbiamo riconoscere il Bologna".

Abbiamo un po' di amaro in bocca, abbiamo avuto occasioni per il 3-2. Abbiamo fatto una partita molto dispendiosa, dopo i gol in qualche situazione potevamo fare meglio. I gol sono stati un po' simili, c'è stata la loro bravura ma dovevamo fare meglio. Volevamo i 3 punti ma c'è grande rispetto per l'avversario che abbiamo incontrato".

Può dare fiducia agli avversari? "Dobbiamo guardare noi stessi, venivamo da 6 vittorie di fila e dobbiamo proseguire. E' il momento di fare qualcosa in più, abbiamo problemi con le rotazioni e il calendario".

La tensione nel finale? "Non c'è nessun problema, i ragazzi erano agitati e non volevo che qualcuno esagerasse con le proteste. C'è la massima stima e tranquillità, non volevo che i miei giocatori protestassero perché li avevo visti innervositi sulla situazione di Frattesi. Gli arbitri come i calciatori possono sbagliare come ha sbagliato stasera e come hanno sbagliato in Supercoppa. Ci sta che gli arbitri sbaglino come noi calciatori".