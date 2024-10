Inter-Juventus è una montagna russa: rimonta e controrimonta, finisce 4-4

Termina sul risultato di 4-4 la gara di San Siro tra Inter e Juventus, valida per la nona giornata di Serie A. Una partita spettacolare, senza riserve di colpi, che vede diverse rimonte all'interno dei 90 minuti. Quattro reti per tempo: nel primo la sblocca la squadra di Inzaghi col rigore di Zielinski, poi pareggio e sorpasso bianconero con Vlahovic e Weah. Nel finale prima Mkhitaryan e poi di nuovo Piotr da rigore firmano il controsorpasso.

In avvio di ripresa Dumfries segna il 4-2 che sembra mettere in ghiacco il risultato in favore dei nerazzurri, che nei minuti successivi si vedono negare più volte il gol del k.o. finale dalle parate di Di Gregorio. L'ingresso di Yildiz all'ora di gioco riscrive nuovamente la storia della partita: il turco in dieci minuti prima accorcia le distanze e poi segna il gol del definitivo 4-4.