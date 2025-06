Inter, Lautaro: "Zero titoli, ma stagione positiva. Abbiamo lottato su tutti i fronti"

"E' stata una stagione positiva con l'Inter, abbiamo lottato per tutti i fronti, purtroppo non abbiamo vinto alcun titolo, però rimane positiva". Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato così ai giornalisti presenti al suo arrivo in Argentina nel ritiro della Seleccion. Queste le sue parole raccolte da TycSports: "E' sempre bello tornare a giocare con l'Argentina, sono felice di essere tornato qui".

Sorpreso dall'addio di Inzaghi? Lautaro risponde così: "Sono decisioni personali, gli ho parlato ieri, una decisione presa con i dirigenti, ora penso all'Argentina e poi al Mondiale per Club".