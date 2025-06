Inter, nessun ok per Fabregas. Pres. Como smentisce: “Fantasie! Già comunicato il no”

Il Como chiude le porte all’Inter per Cesc Fabregas. Con una nota ufficiale comunicata a Sky Sport, il club ha risposto alle indiscrezioni sull’interesse nerazzurro per l’allenatore spagnolo, ribadendo con fermezza la propria posizione: "Fabregas resterà sulla panchina del Como anche nella prossima stagione di Serie A".

La società ha infatti dichiarato di aver già rifiutato in modo diretto l’eventuale approccio dell’Inter, comunicando la propria decisione al presidente del club nerazzurro. La risposta, secondo quanto riferito dal Como, è stata accolta con rispetto e chiarezza, nel segno di rapporti istituzionali corretti tra le due società. Il comunicato intende anche smentire con forza le voci sempre più insistenti che avrebbero voluto Fabregas come candidato per la panchina interista, in vista della stagione 2025/26.