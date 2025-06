Inter, Pio Esposito rientra dal prestito. Oltre al Napoli, alle altre pretendenti si aggiunge la Lazio

La sconfitta dello Spezia contro la Cremonese nei playoff di Serie B ha segnato la fine della stagione dei liguri e dell’esperienza in prestito di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter. Rientrato a Milano, il talento azzurro è ora al centro dell’attenzione di diversi club di Serie A pronti a contenderselo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, oltre a Bologna, Napoli, Parma e Torino, anche la Lazio ha manifestato interesse concreto e potrebbe muoversi a breve. Il futuro di Esposito sarà oggetto di attenta valutazione da parte dell’Inter, che dovrà decidere se puntare su di lui per il proprio progetto o cederlo in prestito a un club di Serie A per consentirgli di proseguire il suo percorso di crescita.