Inter, sempre più Chivu per il dopo-Inzaghi: il Parma ha dato l'ok

L'Inter ha scelto il suo prossimo allenatore. Dopo il no del Como a Fabregas la dirigenza nerazzurra ha infatti fissato un incontro con Cristian Chivu, in programma nelle prossime ore. Il rumeno, che è già stato all'interno del club sia da calciatore che da tecnico delle giovanili, potrebbe dunque tornare per la terza volta, con il ruolo di allenatore della prima squadra. A breve le parti si incontreranno e cercheranno di arrivare a un accordo che non dovrebbe essere difficile da trovare.

Il Parma ha dato l'ok a trattare.

Nella mattinata di oggi, poco prima dell'ora di pranzo, l'agente dello stesso Cristian Chivu ha incontrato il Parma per discutere del futuro del tecnico, ma poco fa è arrivata la notizia, raccolta da TMW, secondo la quale il club ducale avrebbe dato l'ok all'allenatore a trattare con l'Inter, segno che la volontà del diretto interessato sarebbe quella di sposare la causa nerazzurra dopo i mesi passati a Parma che hanno portato alla salvezza della formazione emiliana.

L'opzione sul contratto e la risoluzione per il Mondiale per Club.

Il Parma, come noto, avrebbe avuto la possibilità di rinnovare unilateralmente il contratto di Chivu, avendo un'opzione a proprio vantaggio, ma l'idea della dirigenza è sempre stata quella di non esercitarla, visto che in caso di permanenza avrebbe voluto un rinnovo vero e proprio. In tutto questo, se il rumeno dovesse trovare l'accordo con l'Inter, dovrebbe immediatamente trovare un accordo per la risoluzione con il Parma, in modo da poter interrompere il contratto in essere fino al 30 giugno 2025 e potersi sedere sulla panchina dei vice campioni d'Europa già al Mondiale per Club.