Inter, sospiro di sollievo per Thuram. L'Equipe: "Niente lesione, domani in nazionale"

"L'attaccante dell'Inter domenica è stato sottoposto agli esami che non hanno evidenziato lesioni. Lunedì si recherà quindi a Clairefontaine per il raduno della Nazionale francese": lo riporta il quotidiano transalpino de L'Equipe, che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri e francesi, dopo che l'attaccante transalpino aveva fatto preoccupare per una botta ricevuta nella sfida di ieri contro il Torino. "Ha avuto un problema alla caviglia dopo l'espulsione. Sentiva tanto dolore e c'era del sangue, mi sono spaventato quando ha chiesto il cambio" - aveva detto Simone Inzaghi al termine del match.

Lo stesso Marcus Thuram, protagonista con una tripletta nella vittoria dell'Inter per 3-2, aveva condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "Sono molto contento, era fondamentale mantenere la continuità nei risultati positivi delle ultime partite. Ora dobbiamo proseguire su questa strada. I gol? Lavoriamo su questo ogni giorno qui all'Inter. Mentalmente, cerco di essere più determinato davanti alla porta. A volte va bene, altre meno, ma l'importante è continuare a impegnarsi". Quando gli è stato chiesto su cosa si concentrerà la squadra durante la sosta, ha aggiunto: "È ancora presto per trarre conclusioni sulla stagione, ma è vero che al rientro dalla sosta ci aspettano avversarie forti, quindi sarà fondamentale portare a casa delle vittorie".