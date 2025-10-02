Inter, tegola Thuram: tempi di recupero lunghi. Ecco le alternative per Chivu
(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Nuova seduta di lavoro ad Appiano Gentile per l'Inter, reduce dal successo in Champions contro lo Slavia Praga. I nerazzurri preparano la sfida di sabato a San Siro contro la Cremonese, ultimo impegno prima della sosta. Non ci sarà Thuram, fermo circa un mese per un risentimento muscolare: al suo posto si candida Bonny accanto a Lautaro. In difesa possibile ritorno di Akanji e De Vrij, a centrocampo Mkhitaryan favorito per una maglia dal 1'.
Intanto giornata speciale ad Appiano: Paola Egonu, oro olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo con l'Italvolley, ha visitato la squadra. Grande tifosa interista, ha assistito all'allenamento e ricevuto da Lautaro una maglia personalizzata. (ANSA).
