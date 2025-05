Juve, Tudor fa i complimenti al Napoli: "Sono stati i più bravi, Scudetto meritato"

Con Napoli, Inter e Atalanta già aritmeticamente certe della qualificazione in Champions (e il Bologna comunque sicuro di partecipare all'Europa League dopo il successo in Coppa Italia contro il Milan) restano ancora tre posti a disposizione per le prossime coppe europee. Uno in particolare - quello per la Champions - è l'obiettivo della Juventus che domani affronta il Venezia nell'ultimo turno di campionato.

"Permettetemi, intanto, di fare i complimenti al Napoli, sono stati i più bravi. In un campionato vince sempre chi lo merita di più, sono 38 partite...", ha iniziato la conferenza stampa di vigilia il tecnico bianconero, Igor Tudor. "Domani conterà più la testa o il cuore? Serviranno entrambe le cose. È una partita da un lato importante, dall'altro da preparare come le altre".