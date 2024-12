Ufficiale Juventus-Cagliari, le formazioni: Motta fa esperimenti. Locatelli in difesa

Serata di esperimenti per Thiago Motta, come testimoniato dalle sue scelte di formazione per la sfida di questa sera contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tecnico bianconero ha rivoluzionato la sua squadra con le novità che spiccano di più che sono relative all'utilizzo di Manuel Locatelli come centrale difensivo, all'arretramento di Teun Koopmeiners in mediana e alla posizione di Yildiz come centrale sulla trequarti. Ruolo particolare anche per Weston McKennie, che sarà il terzino titolare a sinistra. In porta ci sarà Di Gregorio, che ha vinto il ballottaggio con Perin.

Dall'altra parte Davide Nicola manda in campo il suo 3-5-2 con il tandem d'attacco formato da Gaetano e Lapadula, con Piccoli inizialmente in panchina. Scuffet torna titolare in porta, davanti a lui la linea a tre formata da Zappa, Wieteska e Palomino, con Zortea e Augello sugli esterni e Deiola, Marin e Prati in mezzo al campo. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Palomino; Zortea, Deiola, Marin, Prati, Augello; Gaetano, Lapadula. All. Davide Nicola.