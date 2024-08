Juventus, caso Chiesa: oggi escluso col Brest, obiettivo cessione per non perderlo a zero

Le strade di Federico Chiesa e la Juventus sono sempre più lontane. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il figlio d'arte, dopo essersi allenato tutta la settimana insieme al resto dei compagni, è stato nuovamente escluso per il secondo test amichevole che i bianconeri giocheranno questa sera a Pescara contro il Brest. Niente matrimoni questo giro, né problemi fisici. Una "semplice" scelta tecnica da parte di Thiago Motta, che non vede il numero sette come parte del futuro della Vecchia Signora.

L'obiettivo adesso per Giuntoli e soci è trovare una soluzione in tempo per evitare il rischio di perdere il giocatore a zero il prossimo giugno. Difficile comunque ipotizzare che il calciatore possa rinnovare, per questo la cessione appare come l'unica strada percorribile nei prossimi 27 giorni di calciomercato.