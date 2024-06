Ufficiale Juventus, Douglas Luiz è il primo colpo di Giuntoli: pagamento in 4 anni

Dopo gli indizi social degli ultimi giorni, è arrivata l'ufficialità: Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus.

Di seguito il comunicato dei bianconeri: "È ufficiale il passaggio alla Juventus del centrocampista classe 1998 che arriva a Torino dall’Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2029 a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni.

Douglas Luiz Soares de Paulo nasce a Rio de Janeiro nel maggio del 1998 e, calcisticamente, si forma nelle Giovanili del Vasco da Gama, club con il quale esordisce in Prima Squadra nel 2016. Con la squadra di Rio de Janeiro colleziona “solamente” 39 presenze: Douglas, difatti, attira rapidamente le attenzioni del Vecchio Continente. È il Manchester City che porta il classe 1998 in Europa, ma è al Girona, dove resta per due stagioni in prestito, che gioca le sue prime partite europee.

In Spagna colleziona 46 presenze prima di trasferirsi, successivamente e definitivamente, all’Aston Villa: è qui che Douglas Luiz si impone, negli anni, nel calcio internazionale conquistando anche la Nazionale brasiliana con la quale debutta nel novembre del 2019.

A Birmingham è un’evoluzione costante: dall’importanza per la squadra, alla maturazione in tutti gli aspetti del gioco che gli permettono di inserirsi nell’elenco dei centrocampisti più interessanti di tutta la Premier League. Con l’Aston Villa sono 204 le apparizioni in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, con 22 reti e 24 assist all’attivo.

Nel mezzo anche una soddisfazione non da poco con la selezione brasiliana alle ultime Olimpiadi di Tokyo: manifestazione a cinque cerchi che Douglas Luiz disputa da grande protagonista e con la quale conquista, nella finale di Yokohama vinta contro la Spagna, la medaglia d’oro.

Douglas Luiz arriva, dunque, alla Juventus dopo cinque stagioni disputate in Premier League. Annate che ne hanno mostrato la crescita esponenziale in termini di miglioramenti tecnici, tattici e fisici e di responsabilità all’interno del rettangolo verde.

Benvenuto Douglas, ci vediamo in campo!".