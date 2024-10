Ufficiale Juventus-Parma, le formazioni: McKennie e Weah dal 1', Yildiz in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Parma, match delle 20.45 valevole per la decima giornata di Serie A.

Motta conferma le anticipazioni della vigilia e, nonostante la doppietta di San Siro, tiene fuori dal 1' Yildiz: nella trequarti, alle spalle di Vlahovic prima punta, Conceicao e Weah con McKennie che dovrebbe agire da trequartista. In difesa riecco Gatti al fianco di Danilo, a farne le spese è Kalulu. In casa Parma, Pecchia conferma Suzuki in porta e preferisce Hainaut e Coulibaly a Valeri. A centrocampo lancia Keita, sulla trequarti preferito Mihaila ad Almqvist alle spalle di Bonny.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kalulu, Savona, Rouhi, Gil Puche, Koopmeiners, Fagioli, Yildiz, Adzic, Mbangula.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Coulibaly; Keita, Bernabè; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia