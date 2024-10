Juventus, Thiago Motta critica la squadra: “Dopo il gol solo gestione e Cagliari ha preso fiducia”

Al rigore di Dusan Vlahovic risponde il rigore di Razvan Marin nel finale. Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata dalla sua squadra in casa contro il Cagliari: "Già nel primo tempo dopo il gol abbiamo fatto una gestione della partita che non andava bene, perché bisogna continuare ad attaccare. Nel secondo abbiamo creato situazioni da gol non concluse, lasciando la sensazione che il Cagliari la potesse riprendere. Abbiamo fatto quasi tutto noi. Giocando, ma senza creare pericoli loro hanno preso fiducia arrivando a questo rigore alla fine ed anche all'espulsione".

Cosa si dice ad un attaccante come Vlahovic che gioca bene, segna, ma poi si mangia il 2-0?

"Niente, perchè alla fine è una situazione di gioco, succede e succederà. Ci sono altre cose che dobbiamo fare molto meglio per poter competere e continuare nel percorso di crescita".

Ha avuto la sensazione che in questa partita la Juve potesse prendere gol molto più che in altre partite?

"Dopo il vantaggio abbiamo gestito la partita e dobbiamo migliorare lì. In Serie A le partite sono tutte complicate, indipendentemente dalle squadre che affronteremo. Abbiamo lasciato quel piccolo spazio all'avversario di poter rientrare in partita. Abbiamo fatto fatica a chiudere la partita più che lasciare qualcosa al Cagliari".

Su Douglas Luiz? Come si rapporta con lui?

"Allenare, lavorare, dare il massimo tutti i giorni, vale per lui e per tutti e sicuramente in futuro arriveranno cose positive".

Yildiz non si poteva inserire prima?

"Sì, si poteva, ma non ho visto così, ho tenuto il cambio perché non ero sicuro se inserire lui o un altro. E' entrato bene, non abbiamo chiuso la partita e poi abbiamo preso il pari".

Koopmeiners sta bene?

"E' uscito per un fastidio, si stava lamentando di un dolore. Vedremo come sta".