Vlahovic rifiuta l'addio e blocca (e fa infuriare) la Juve: vuole andare via a zero tra un anno

Dusan Vlahovic ha fatto imbufalire diversi tifosi della Juventus postando una foto con la didascalia "Nueve" su Instagram. La società vorrebbe affondare il colpo per Jonathan David, ma in questo momento non può farlo perché è prigioniera di un attaccante che guadagna 12 milioni di euro a stagione. L'errore, in primis, è stato della società stessa, che gli ha proposto quel contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il serbo ha ribadito ai propri compagni negli Stati Uniti il suo desiderio di restare a Torino.

Il suo procuratore Darko Ristic ha tracciato da tempo una rotta: vuole portare il suo assistito a scadenza, ovvero fino a giugno 2026. Damien Comolli sta cercando di evitare questo epilogo in tutti i modi, ma al momento la Turchia è l'unico mercato che si è interessato al centravanti. Da settimane l'ex Partizan Belgrado sembra sempre meno connesso con l'ambiente, non il massimo per uno che ha spesso avuto bisogno di sentire la fiducia addosso per dare il meglio. Appare quindi molto complicato immaginare possa fare la spola tra panchina e tribuna nel 2025-2026.