Lazio, il blocco al mercato 'blinda' tutti i big. Ma possono scoppiare i casi Romagnoli e Gila

vedi letture

La Lazio ha il mercato bloccato in entrata dalla FIGC a causa dell'indice di liquidità, ma un risvolto positivo esiste perché il club ha imposto ai calciatori più importanti di restare, visto che non ne potranno arrivare di nuovi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il 14 luglio Sarri avrà la rosa al completo, magari con 2-3 innesti e altrettante partenze, ma i big rimarranno a Formello. A garantirlo al nuovo allenatore è stato proprio il presidente biancoceleste Claudio Lotito. L'impegno preso dal patron non ammette deroghe, malgrado di richieste ce ne siano.

I pezzi pregiati hanno accolto con entusiasmo la notizia perché nella Capitale stanno bene, eccezion fatta per Alessio Romagnoli e Mario Gila, che sono in attesa di un adeguamento e di un rinnovo del contratto, impossibile però in questo momento proprio per lo stesso motivo per cui non possono essere fatti degli acquisti. La società ha comunque ribadito la volontà di venire incontro all'esigenze di entrambi, tranquillizzandoli. Pure l'Inter dovrà rassegnarsi. I nerazzurri, in caso di cessione di Hakan Calhanoglu, avevano messo nel mirino Nicolò Rovella, per il quale però il presidente ha sempre fatto muro, spiegando che c'è una clausola da 50 milioni di euro da pagare nel caso volessero acquistare il giocatore.