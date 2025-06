Juventus, che guaio: Vlahovic non rinuncia a 12mln d'ingaggio, rifiuta cessione e blocca David

La trattativa giostrata dalla Juventus per Jonathan David è ben avviata. Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, il centravanti canadese, classe 2000 e svincolato dal Lille, può arrivare a parametro zero: restano da limare gli ultimi dettagli per incassare il totale placet del giocatore, ma la speranza del dg Comolli è di chiudere l'operazione prima degli ottavi contro il Real Madrid (1 luglio). Ma c'è un aspetto per nulla secondario a intralciare l'ingaggio di Jonathan David ora e si tratta di Dusan Vlahovic. Sebbene David non preveda costi in termini di cartellino, lo stipendio invece sarebbe da top player e i prossimi 12 milioni di euro garantiti dai bianconeri al serbo frenano bruscamente le intenzioni della Juve. I rapporti tra le parti sono da ferri corti e l'ex Viola è tesissimo.

E ora la Vecchia Signora deve fare i conti con una decisione presa dalla vecchia gestione Arrivabene che incatena Vlahovic alla Continassa, perché un giocatore così costoso è difficile da piazzare sul mercato, tenendo presente che tra un anno andrà in scadenza (2026) e i bianconeri non vogliono perderlo a zero dopo un esborso di oltre 70 milioni dalla Fiorentina tre anni fa. E come se non bastasse - garantisce la Rosea - il serbo non intende muoversi dalla Juve e ha già rifiutato la corte del Fenerbahce di Mourinho.