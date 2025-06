Ufficiale Dopo Abraham, il Milan saluta un altro attaccante: ora è libero a parametro zero

vedi letture

Il Milan saluta Luka Jovic. I rossoneri hanno confermato così l'addio dell'attaccante serbo, che non rinnoverà il suo contratto e saluterà il Diavolo a parametro zero. Di seguito il post su X del Diavolo dedicato all'ex Fiorentina: "Grazie Luka! Ti auguriamo tutto il meglio per il prossimo step della tua carriera".

I numeri di Jovic al Milan

Il classe 1997, arrivato al Milan nel 2023, con la maglia dei rossoneri ha collezionato 47 presenze, segnando 13 gol e realizzando 2 assist. I minuti in campo sono stati 1.935. Nel contratto di Jovic c'era la possibilità di far scattare un ulteriore anno di contratto, ma il Milan ha deciso di non attivare la clausola: sarà dunque addio.