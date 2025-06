Carboni conferma la linea verde dell'Inter: "Ora guardano di più a noi giovani"

Valentin Carboni è diventato insieme a Pio Esposito l'uomo del momento in casa Inter. L'argentino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando di quanto abbia pesato su di lui l'infortunio: "La carriera era andata così in fretta che, magari, avevo fatto un po' di fatica a gestirla, ma ora so che tutto capita per una ragione nella vita. Anche se ho sofferto tanto, in questo intervento al crociato vedo quasi del buono. Mi ha aiutato a maturare e a migliorare dove serviva: sono diventato più completo come persona e come calciatore. Mi sento più forte muscolarmente e nella mentalità, più motivato di quanto fossi prima".

All'Inter sta cambiando la politica sui giovani?

"È un buon momento, magari ci 'vedono' di più rispetto a quanto capitava prima e poi adesso c'è Chivu, abituato a lavorare con i ragazzi e a lanciarli. Noi dobbiamo solo spingere al massimo per avere le nostre chance: se le meriteremo, arriveranno. Ma ricordiamoci sempre che questa è l'Inter: con tanti campioni non è mai facile emergere e, a volte, è necessario farsi le ossa altrove per poi tornare".

Cosa le dice Lautaro Martinez? È un suo connazionale, magari ha un occhio di riguardo nei suoi confronti.

"È un capitano e un esempio, con le parole e con i fatti. Era felicissimo per il mio gol, lui c'era ad Appiano mentre facevo riabilitazione e sa quello che ho passato e cosa significhi per me essere qua negli Stati Uniti al Mondiale per Club con l'Inter".