L'Atalanta torna a vincere dopo due ko di fila: prima sconfitta per Palladino e la Fiorentina

vedi letture

Prima il doppio svantaggio e i soliti fantasmi casalinghi, poi la reazione, una rimonta come ai tempi di Gomez e Ilicic. Gli interpreti sono cambiati, ma la Dea sembra ricalcare sempre le solite caratteristiche: poco importa la modalità, alla fine la seconda vittoria è arrivata e cancella le sconfitte contro Torino e Inter, una bella iniezione di fiducia alla vigilia della Champions. Per la Fiorentina invece ci sono tanti rimpianti dopo un primo tempo giocato a un ottimo livello fino a quel blackout finale che ha permesso alla Dea di rientrare in partita e vincere: Palladino dovrà analizzare un secondo tempo in cui la viola ha creato davvero poco.

I primi minuti hanno ingannato tutti, tra palleggi in orizzontale e poche iniziative. È bastato un quarto d’ora per stappare una partita incredibile: Martinez Quarta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è riuscito a ribadire in rete il colpo di testa di Gosens. Nel giro di sei minuti i padroni di casa hanno trovato il gol del pareggio grazie a Mateo Retegui: giocata di Lookman sulla trequarti e cross perfetto in area viola, col numero 32 che in corsa è riuscito a superare De Gea. Tutto finito? Macché, la viola è riuscita a trovare palloni in profondità che hanno messo in crisi la difesa nerazzurra: Kean in tuffo di testa ha firmato il sorpasso, subito dopo l’ex Juventus ha colpito il palo dopo un’azione personale sul versante sinistro.

La Dea è rimasta alle corde, ma nel giro di due minuti è cambiato tutto: al 45’ De Ketelaere ha anticipato Ranieri di testa pareggiando i conti, subito dopo Lookman ha seminato il panico firmando il gol del 3-2.

Il sorpasso al tramonto del primo tempo ha cambiato l’inerzia della partita, nella ripresa la viola ha accusato rischiando di andare sotto di due reti: Bellanova è stato fermato da De Gea, Lookman per poco non trova la doppietta personale. Gli ospiti hanno faticato parecchio, gli orobici sono andati a più riprese vicini al gol del 4-2 come con Zappacosta: il tiro dell’esterno azzurro è terminato di poco sul fondo.