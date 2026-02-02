L'Inter chiude un colpo per il futuro: acquistato un talento dalla Serie B
L'Inter piazza un colpo nell'ultimo giorno del calciomercato invernale: dalla Serie B arriva un talento del Modena che sta sorprendendo quest'anno, vale a dire Yanis Massolin. Centrocampista classe 2002, per i nerazzurri si tratta di un'operazione per il futuro: infatti, il francese è stato acquistato a titolo definitivo, ma resterà in prestito al club gialloblu fino al termine della stagione corrente.
