Si ferma la Roma! Ekkelenkamp "ammazza big": l'Udinese vince 1-0
Termina sul risultato di 1-0 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Roma, valido per la 23ª giornata di Serie A. Partita decisa dal gol dell'ammazza big Jurgen Ekkelenkamp, che dopo il Napoli punisce anche i giallorossi: minuto 48, calcio di punizione dai 30 metri defilato a sinistra, l'olandese tira forte con il destro ma è una netta deviazione della barriera a beffare Svilar ed a mandare la palla in porta. I friulani di Kosta Runjaic sono bravi poi a gestire il vantaggio senza concedere granchè, salvo un'occasionissima nel recupero salvata però da Okoye. La squadra di Gian Piero Gasperini resta a quota 43 punti e scivola al quinto posto in classifica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Udinese-Roma 1-0:
1 - Inter 55 punti, 23 partite giocate
2 - Milan 47 punti, 22 partite giocate
3 - Napoli 46 punti, 23 partite giocate
4 - Juventus 45 punti, 23 partite giocate
5 - Roma 43 punti, 23 partite giocate
6 - Como 41 punti, 23 partite giocate
7 - Atalanta 36 punti, 23 partite giocate
8 - Lazio 32 punti, 23 partite giocate
9 - Udinese 32 punti, 23 partite giocate
10 - Bologna 30 punti, 22 partite giocate
11 - Sassuolo 29 punti, 23 partite giocate
12 - Cagliari 28 punti, 23 partite giocate
13 - Torino 26 punti, 23 partite giocate
14 - Genoa 23 punti, 23 partite giocate
15 - Cremonese 23 punti, 23 partite giocate
16 - Parma 23 punti, 23 partite giocate
17 - Lecce 18 punti, 23 partite giocate
18 - Fiorentina 17 punti, 23 partite giocate
19 - Pisa 14 punti, 23 partite giocate
20 - Verona 14 punti, 23 partite giocate
