Ufficiale Niente Napoli, Holm va alla Juventus: annunciato uno scambio col Bologna

Juventus e Bologna hanno definito lo scambio di esterni destri. Emil Holm è un nuovo giocatore bianconero, con Joao Mario che fa il percorso inverso trasferendosi in rossoblù. Lo svedese arriva alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna accoglie il portoghese in prestito secco. Entrambe le operazioni sono state depositate in Lega in questi minuti.