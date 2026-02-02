Ufficiale Luperto lascia il Cagliari ma resta in Serie A: l'ex Napoli va in una neopromossa

vedi letture

Sebastiano Luperto lascia il Cagliari e si trasferisce negli ultimi minuti della finestra invernale di calciomercato. Dopo una stagione e mezzo in rossoblu, l'ex difensore del Napoli cambia squadra ma resta in Serie A: è ufficiale il suo passaggio nella neopromossa Cremonese, dove ritrova il tecnico che già lo ha allenato in passato, durante l'esperienza all'Empoli, cioè Davide Nicola.

Di seguito il comunicato del club grigiorosso: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Sebastiano Luperto. Difensore classe 1996 di grande esperienza, si è formato calcisticamente nei settori giovanili di Lecce e Napoli. Con i partenopei ha debuttato in prima squadra raccogliendo presenze in campionato, Champions League ed Europa League per poi affermarsi in Serie A con le maglie di Crotone, Empoli e Cagliari. Tra il 2021 e il 2024 diventa capitano dei toscani e centra tre salvezze consecutive, per poi raggiungere lo stesso traguardo con i sardi nella stagione 2024-25. In questa prima parte dell'anno, sempre in rossoblù, è sceso in campo in 21 occasioni mettendo a segno un gol. In totale vanta 198 presenze in Serie A e 5 reti. Benvenuto in grigiorosso, Sebastiano!".