Ufficiale L'Inter snellisce l'organico: un esterno si trasferisce in Spagna

A un anno dal suo arrivo, Tajon Buchanan lascia ufficialmente l'Inter. Il Villarreal ha annunciato pochi minuti fa, attraverso i suoi canali ufficiali, l'arrivo dell'esterno canadese in prestito con diritto di riscatto per 1 milione di euro più 13 in caso di conferma.

Il comunicato stampa ufficiale del club spagnolo. "Il Villarreal CF e l'FC Internazionale Milano hanno concordato il prestito di Tajon Buchanan, che giocherà per i gialli fino alla fine dell'attuale stagione 2024/25. Il contratto di trasferimento include un'opzione di acquisto. Il calciatore canadese ha superato la visita medica sotto la supervisione dell'ASISA. A breve il club annuncerà anche la data e l'ora della presentazione ufficiale di Buchanan come giocatore giallo".