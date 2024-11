L'Inter vince a fatica: il VAR annulla il pari del Venezia al 97'

L'Inter non si lascia scappare la grande occasione regalata dal colpaccio dell'Atalanta a Napoli. I nerazzurri, col brivido finale, riescono a battere un Venezia coriaceo e anche pugnace. A San Siro, finisce 1-0 per i campioni d'Italia allenati da Simone Inzaghi e la decide una stoccata di Lautaro Martinez.

Serve un'incornata del Toro a sbloccare una gara che pare stregata: al 65' Dimarco crossa e Lautaro colpisce, 1-0. L'Inter avrebbe subito la chance per il raddoppio: Thuram si libera bene ma spara addosso a Stankovic. All'ottantesimo i padroni di casa chiedono un rigore per la parata del difensore Sverko su Taremi: il VAR certifica la posizione irregolare di Thuram a inizio azione e non se ne parla più. È Calhanoglu il nerazzurro ad andare più vicino al 2-0 nel finale di partita: Stankovic manda in angolo. Quando il successo nerazzurro sembra scontato, ecco la doccia fredda per San Siro: Sverko salta in testa a Dumfries e firma l'1-1, annullato da Ferrieri Caputi per una braccio galeotto.