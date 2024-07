Ufficiale La Roma saluta due giocatori, uno è un obiettivo del Napoli

vedi letture

"Grazie di tutto, Rui!", "Grazie per questi anni insieme, Leo!".

"Grazie di tutto, Rui!", "Grazie per questi anni insieme, Leo!". Con due tweet, la Roma ha salutato Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, il cui contratto è scaduto due giorni fa.

Per l'esterno classe '93 queste potrebbero essere ore decisive per trovare l'accordo con il Napoli per un contratto biennale.