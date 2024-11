Lazio, quando rientra Tavares: nessun rischio, appuntamento al Napoli?

La Lazio riprende la sua corsa in campionato, senza però poter contare sulla più grande sorpresa tra i giocatori arrivati estate e forse anche sul miglior giocatore per rendimento fin qui di tutta la rosa. Si tratta di Nuno Tavares che, dopo un avvio complicato con un infortunio muscolare nei primi minuti della sua amichevole d'esordio in biancoceleste, ha fatto innamorare il popolo laziale a suo in assist - 8 in 10 partite tra campionato ed Europa League - e grandi prestazioni. Un rendimento che lo ha portato alla convocazione da parte del ct del Portogallo, in occasione dell'ultima pausa per le Nazionali.

Due settimane dai toni contrastanti per lui visto che, all'esordio in Nazionale contro la Polonia, fa da contraltare la lesione muscolare di basso grado rimediata proprio in quel match che lo costringerà a saltare almeno le sfide con Bologna e Ludogorets. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, Tavares proverà a tornare in tempo per la quattordicesima giornata di Serie A contro il Parma. Nel caso in cui non ce la facesse (soprattutto con lui non si vuole rischiare più del dovuto), allora il suo rientro slitterebbe alla sfida con il Napoli in Coppa Italia o, al più tardi, in quella seguente sempre contro gli azzurri in campionato. Forse le più probabili.