Lazio, tegola per Sarri: lesione muscolare per Castellanos, i tempi di recupero

vedi letture

La Lazio perde Valentin Castellanos almeno fino alla prossima sosta. Gli esami ai quali si è sottoposto stamani il centravanti argentino hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. In attesa della conferma che arriverà dal report ufficiale della Lazio, sono già partiti i calcoli per il rientro di un pezzo da novanta quale il 'Taty', per il quale però è previsto uno stop che va dai 45 ai 60 giorni.

Come e quando si è infortunato Castellanos. L'origine del guaio fisico rimediato dal Taty è nell'allenamento del venerdì: li l'attaccante argentino ha lamentato un problema muscolare e proprio per questo nella seduta della mattina di sabato non era presente in gruppo, per l'ultimo appuntamento sul campo prima di un paio di giorni di riposo. Per Sarri dover rinunciare anche a Castellanos suona come una doccia fredda, visti i tanti giocatori già ai box di casa Lazio.

I numeri di Castellanos in questo avvio di stagione con la Lazio. Nonostante le difficoltà della compagine biancoceleste in questo avvio, il 'Taty' era comunque riuscito a dare un suo contributo. 6 presenze per il centravanti argentino, delle quali 5 da titolare, con 2 gol e 3 assist all'attivo.