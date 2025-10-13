Ufficiale Como, Fabregas perde Addai: c'è lesione e salta il Napoli

vedi letture

Brutta notizia per Cesc Fabregas. Nel corso del match con la Nazionale olandese Jayden Addai si è fermato per un problema fisico alla coscia destra. Nella giornata di oggi, l'attaccante è stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziale una lesione muscolare al bicipite femorale e salterà il match col Napoli in programma il 1° novembre. Questo il comunicato diffuso nella giornata odierna della società lariana:

"A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica".