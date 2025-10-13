Ufficiale

Calvario Bremer, che tegola per la Juventus: altro infortunio grave, sarà operato

Oggi alle 14:01Serie A
di Pierpaolo Matrone

Altri problemi fisici per Bremer, difensore della Juventus, che dovrà fermarsi di nuovo dopo essere rientrato di recente dal lunghissimo stop causato dal precedente infortunio al crociato. Stavolta per lui problemi al menisco. Un infortunio grave, ancora una volta, che lo terrà lontano dai campi di nuovo per un bel po'.

Fa sapere la Juventus, attraverso i propri canali, a proposito delle condizioni di Bremer: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery - Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".