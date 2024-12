Lega Serie A, nulla di fatto anche sul nuovo ad: soltanto due voti per De Siervo

Nulla da fare nemmeno per quanto riguarda il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. Nell'Assemblea odierna, da poco terminata, soltanto due i voti per Luigi De Siervo, l'ad uscente: 16 le schede bianche, una nulla e una per Beretta (il quorum è fissato sempre a 14, come nel caso del presidente). Nulla da fare anche per le altre cariche, se ne parlerà dunque in una prossima assemblea.