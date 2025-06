Il Milan avverte gli ammiratori di Leao: lo cede solo per un prezzo folle (no a contropartite)

Tutti cedibili in casa Milan? Non proprio: per Rafael Leao il club spara altissimo e dice no alle contropartite. Questa la notizia sull'esterno portoghese che arriva da Tuttomercatoweb: "In questo quadro d'incertezza c'è però un giocatore che oggi il Milan non ha alcuna intenzione di cedere. Attorno a lui la società e Allegri, forti anche di altri tre anni di contratto, vogliono ricostruire le ambizioni rossonere: Rafael Leao. Il portoghese nelle ultime settimane è finito nel mirino del Bayern Monaco, non un club qualsiasi.

Ma quando s'è iniziato a discutere il Milan ha subito chiarito di non volere prendere in considerazione eventuali contropartite anche se si trattativa di nomi tutt'altro che banali come Kim o Goretzka. Solo cash. O meglio: un'offerta da almeno 100 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e discutere. Una richiesta talmente alta che somiglia molto a una dichiarazione di incedibilità.