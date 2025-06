Calhanoglu flirta col Galatasaray: Inter irritata dal comportamento del turco

vedi letture

Come ogni estate, torna a far discutere il futuro di Hakan Calhanoglu. Dodici mesi fa c’era stato un contatto concreto con il Bayern Monaco durante l’Europeo, una trattativa reale trapelata dallo spogliatoio della Turchia. Oggi, al posto del Bayern, c’è il Galatasaray. E dietro le quinte, sempre lo stesso regista: l’agente Gordon Stipic, molto attivo anche in queste ore.

Dopo i rumors sull’Arabia, ora Stipic è in contatto diretto con il club turco ed è già a Istanbul per ascoltare l’offerta, nonostante le smentite. Il Galatasaray è allenato da Okan Buruk, ex interista. Intanto l’Inter osserva, per ora immobile ma infastidita dalla situazione. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.