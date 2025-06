Dzeko torna in Serie A! Accordo con la Fiorentina: può cambiare il futuro di Kean?

Ci siamo. Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A. Dopo l'addio all'Inter e due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com. Nelle ultime ore, nonostante il pressing del Bologna, Dzeko ha detto sì alla Fiorentina e a breve metterà nero su bianco il suo nuovo accordo che avrà validità una stagione con opzione per il secondo anno legata al numero di presenze che il giocatore metterà insieme. Un innesto importante per la squadra viola, con Dzeko che andrà a rinforzare un reparto numericamente carente nella passata stagione. Il tutto, giusto ricordarlo, in attesa di capire quale sarà il destino di Moise Kean.

Sul centravanti ex Juventus esiste una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, cifra che diverse big europee (soprattutto di Premier League) potrebbero decidere di pagare per acquistare il suo cartellino. E sulle sue tracce, notizia delle ultime ore, si è messa anche l'Arabia Saudita: l'Al-Qadsiah in questo senso non avrebbe particolari problemi a pagare la clausola, col giocatore che dovrebbe comunque dare il proprio benestare al trasferimento. Intanto però, in attesa di capire come finirà la vicenda Kean, la Fiorentina piazza un colpo di qualità ed esperienza per il proprio attacco.