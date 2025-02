Magia di Soulé su punizione: Roma avanti 1-0 all'intervallo, Parma in dieci

Roma avanti 1-0 al Tardini contro il Parma alla fine del primo tempo del match delle 18, valido per la 25ª giornata di campionato.

Primo tempo non facile per la Roma, contro un Parma ordinato dietro e capace anche di creare pericoli negli ultimi metri. Da segnalare, in questo senso, Cancellieri che al 14' entra in area dalla sinistra e serve al centro Bonny che manca l'impatto col pallone anche per l'opposizione vincente di Mancini. La combinazione si ripete un paio di minuti più tardi, con il centravanti gialloblù che calcia fuori di poco. Serve una scintilla ai giallorossi per sbloccare la gara e tale arriva attorno alla mezzora: Shomurodov imbuca alla grande Soulé, che viene steso da Leoni. Inizialmente l'arbitro opta per il rigore, poi viene corretto dal Var visto che l'intervento è fuori area. Punizione dunque per la Roma, ma anche rosso al giocatore parmense per chiara occasione da gol. Poco male, perché la battuta spetta a Soulé che deposita il pallone sotto l'incrocio e alle spalle di un impietrito Suzuki. Pecchia effettua subito un cambio per riequilibrare il suo Parma, inserendo Balogh al posto di un imbronciato Man. Servirà una scossa nell'intervallo, contro una Roma che va a riposo avanti 1-0.