Inter, Inzaghi punta sul recupero di 4 titolari: le ultime da Appiano verso la Lazio

L’Inter continua a credere nello scudetto, soprattutto dopo aver accorciato le distanze dal Napoli a un solo punto. Dopo la vittoria in trasferta contro il Torino, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo, ma da domani si tornerà a lavorare in vista della sfida di domenica sera contro la Lazio.

In vista del delicato match, Inzaghi spera di recuperare alcuni infortunati chiave. Pavard, Mkhitaryan, Frattesi e Lautaro Martinez hanno svolto programmi personalizzati durante la sosta, segno che lo staff medico sta spingendo per metterli a disposizione. La priorità ora è il campionato, con la squadra concentrata per restare nella corsa fino all’ultimo. A riportarlo è FcInter1908.