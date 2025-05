Ufficiale Finale Coppa Italia, le formazioni di Milan-Bologna: Jovic e Castro titolari

Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, si gioca la finale di Coppa Italia 2025 tra il Milan e il Bologna. Grande sorpresa nell'undici iniziale del Bologna, perché Italiano bluffava ieri in conferenza stampa e la sua scelta per il centravanti titolare ricade sull'argentino Santi Castro e non su Dallinga, mentre Odgaard - che appariva favorito per iniziare dal 1' - fa posto almeno inizialmente a Fabbian sulla trequarti. In casa Milan invece nessuna grande novità, confermato in toto l'undici previsto, in cui rientrano Fofana e Leao, con Jovic preferito a Santi Gimenez nel ruolo di centravanti. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham.

Allenatore: Sergio Conceicao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye, Castro.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.